К поиску пропавшей в Черном море на сапборде девушки привлекли вертолет

Спасатели продолжают поиск девушки, которую накануне на сапборде унесло в море в Туапсинском районе. К спасательной операции, как сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России, привлекли вертолет МИ-8, он вылетел с сочинской спасательной базы.

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Как мы уже рассказывали, вчера вечером под Туапсе пропали три девушки, которые вышли в Черное море на сапбордах. Двум из них удалось добраться до берега, а вот третья туристка исчезла.

Две группы спасателей Туапсинского отряда вышли на поиск и ночью обследовали береговую полосу и морскую акваторию на катере.

Выяснилось, что пропавшей туристкой является жительница Ленинградской области 1990 года рождения.