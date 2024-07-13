В Москве 76-летняя женщина погибла в пожаре после поломки вентилятора

В Москве 76-летняя женщина погибла в результате возгорания вентилятора в квартире. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram.

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По данным ведомства, пожар произошел в квартире на улице Скульптора Мухиной. Предварительно, причиной стал загоревшийся вентилятор. Женщину спасти не удалось, также пострадал ее 87-летний супруг. Его доставили в больницу.

Прокуратура начала проверку произошедшего. Точная причина трагедии будет установлена по результатам экспертизы.

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