Из-за чего медведь мог задрать дрессировщицу в Петербурге

Артист Аскольд Запашный в пятницу, 12 июля, рассказал, из-за чего медведь мог растерзать 50-летнюю дрессировщицу Альфию Маслянову в Санкт-Петербурге.

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Он отметил, что во взаимоотношениях по схеме «животное — дрессировщик» нападение считается ошибкой человека. Обстоятельства, которые приводят к трагедиям, бывают самые разные.

— Может быть, она каким-то образом пыталась его погнать, а он начал сопротивляться. Может, он в принципе, грубо говоря, неконтактный: содержался в вольере, но с людьми не общался. Масса вариантов на самом деле, — передает слова Запашного РЕН ТВ.



Также стало известно, что растерзавший Маслянову медведь ранее уже нападал на людей.

По данным правоохранительных органов, на артистку цирка напал один из двух медведей, которых они с супругом держали на своем участке в поселке Парголово. Зверь вырвался из вольера, набросился на хозяйку и задрал ее до смерти. Прибывшие силовики застрелили одного из медведей, а второго изолировали в вольере и временно усыпили.