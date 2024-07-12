Подполковник полиции погиб в момент атаки ВСУ в Шебекине

В селе Муром под Белгородом погиб при исполнении служебного долга начальник управления оперативного реагирования Шебекинского округа Александр Маслиенко. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, Маслиенко в момент атаки Вооруженных сил Украины помогал местным жителям.

— Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким... Погиб, спасая других, ценой собственной жизни, — написал Гладков в своем Telegram-канале.



До этого стало известно, что пятеро детей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на детскую площадку в Шебекине.

Днем ранее один мирный житель погиб, семеро получили ранения при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области. За день до этого один человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду.

Вооруженные силы Украины также нанесли удар ракетой «Ураган» по пятиэтажке в Шебекине Белгородской области. По неподтвержденным данным, снаряд попал по несущей стене здания рядом с балконами.