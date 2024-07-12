Появилось видео первых минут после нападения цирковых медведей на женщину в петербургском поселке Парголово. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как один из хищников ходит кругами по незапертому вольеру, второй находится в специальном открытом фургоне. Рядом с клетками лежит их хозяйка.

Как выяснило издание, сотрудники полиции приехали по вызову к месту трагедии после звонка ребенка. Сначала правоохранителям пришлось забраться на пристройку, поскольку животное угрожающее рычало.

РИА Новости разузнало, что женщина, которую растерзали медведи, была профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года.

Ранее сообщалось, что в Парголово два цирковых медведя задрали женщину на территории садового некоммерческого товарищества «Гипроникель».