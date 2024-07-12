Посольство страны ЕС в Москве облили красной краской

Неизвестные облили краской здание посольства Чехии в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

© Соцсети

На кадрах публикованных каналом, видно, что на здание, расположенное на улице Юлиуса Фучика, вылили красную краску. При этом неизвестные повесили на турникет флаг США, который также залит краской, а на плитке у здания лежит флаг НАТО.

Ранее в МИД Чехии заявили о вызове посла России Александра Змеевского в связи с ситуацией с попаданием ракеты в детскую больницу в Киеве. По данным посольства России, в ходе встречи чешской стороной была изложена позиция, «сводящаяся к безапелляционному обвинению в произошедшем Вооруженных сил России».

При этом посол опроверг обвинения в преднамеренных атаках на украинские гражданские объекты. А в Минобороны России отмечали, что «многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО».