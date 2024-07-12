Посольство страны ЕС в Москве облили красной краской
Неизвестные облили краской здание посольства Чехии в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На кадрах публикованных каналом, видно, что на здание, расположенное на улице Юлиуса Фучика, вылили красную краску. При этом неизвестные повесили на турникет флаг США, который также залит краской, а на плитке у здания лежит флаг НАТО.
Ранее в МИД Чехии заявили о вызове посла России Александра Змеевского в связи с ситуацией с попаданием ракеты в детскую больницу в Киеве. По данным посольства России, в ходе встречи чешской стороной была изложена позиция, «сводящаяся к безапелляционному обвинению в произошедшем Вооруженных сил России».
При этом посол опроверг обвинения в преднамеренных атаках на украинские гражданские объекты. А в Минобороны России отмечали, что «многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО».