Выявлена новая схема мошенничества против участников СВО

Российские следователи выявили новую схему интернет-мошенничества против участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

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По ее словам, в интернете злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем стиле с официальными площадками СК России, где размещают ложные сведения от имени ведомства.

Впоследствии они используют их для мошеннических преступлений. Таким образом правоохранители обнаружили фейковый сайт СК России, на котором предлагается помочь получить выплаты участникам СВО и их семьям. Для этого пользователи должны заполнить заявления на фиктивных бланках ведомства и внести туда свои персональные данные. Затем мошенники перезванивают потерпевшим, представляются сотрудниками СК России и убеждают пострадавших перевести деньги якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате.

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Официальный представитель СК России подчеркнула, что настоящие сотрудники ведомства ни при каких обстоятельствах не просят граждан переводить деньги.

Светлана Петренко поделилась списком официальных аккаунтов ведомства и попросила в случае необходимости обращаться только к ним.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге руководитель департамента консалтинговой группы, обманутый телефонными мошенниками, лишился 14 миллионов рублей.