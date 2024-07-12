Экс-сотрудника ОБСЕ осудили за шпионаж в ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил экс-сотрудника Миссии ОБСЕ Вадима Голду, признанного виновным в шпионаже, к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. Москва24

Голд был ассистентом по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины. По версии следствия, в декабре 2021 года осужденный находился в ДНР и собирал информацию об объектах промышленности республики для иностранной разведки. В дальнейшем по этим объектам наносились ракетные удары, которые принесли ущерб более чем на 96,9 миллиона рублей. Lenta.ru

Вадим Голда был задержан сотрудниками Министерства государственной безопасности ДНР в конце апреля 2022 года. Как сообщил тогда глава ДНР Денис Пушилин, украинские военные имели доступ к камерам СММ, могли управлять ими и корректировали по ним огонь по территории республики. По его словам, ОБСЕ работала не только на украинскую, но и на иностранную разведку, передавая ей данные о позициях и количестве личного состава войск ДНР. ТАСС