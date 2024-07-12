В Петербурге мужчина умер во время собеседования

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Мужчина в Санкт-Петербурге упал замертво во время собеседования на работу. Об этом пишет Mash на Мойке.

Инцидент произошел в офисе на Автогенной улице. В какой-то момент собеседования руководитель вышел из кабинета, а когда вернулся, то обнаружил мужчину без признаков жизни, лежащим на полу.

Сотрудники вызвали экстренные службы, однако медики не смогли реанимировать мужчину. По факту происшествия проводится проверка, передает Telegram-канал.

Рабочий погиб при падении с высоты на стройке в Москве

Помимо этого, в Кировском районе Санкт-Петербурга при строительстве метро погиб рабочий. В перегонном тоннеле на Кронштадтской улице сошли с рельс установленные на электровозе вагонетки. Одна из них придавила рабочего, который получил телесные повреждения и скончался.