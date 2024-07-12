Тело ребенка с ранениями нашли в чемодане на мусорной контейнерной площадке в Ленинском районе города Перми. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Следствием установлено, что около 04:00 [02:00 мск] 12 июля на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов, расположенного в Ленинском районе города Перми, жителем города Перми обнаружено в чемодане тело мальчика, которому на вид 6-8 лет, с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранениями и признаками асфиксии", - сообщили в управлении.



По факту обнаружения тела следователи завели дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Правоохранители устанавливают личность преступника и ребенка. Проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются и осматриваются видеозаписи.