ФСБ задержала в Крыму шпиона украинских спецслужб

В Крыму задержали агента украинских спецслужб, который передавал информацию о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону и Севастополю.

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В ходе оперативных мероприятий удалось установить, что 42-летний украинец был привлечен к сотрудничеству Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Находясь в Крыму, он передавал данные о местах дислокации подразделений армии России на территории полуострова.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (сбор и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж). Мужчина заключен под стражу. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.