Таможенники раскрыли схему незаконного вывода за рубеж 7 млрд руб.

Северокавказские таможенники выявили валютные махинации организованной преступной группировки на 7 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба ФТС России в Telegram-канале, им удалось обнаружить и пресечь незаконные переводы денежных средств компании из Карачаево-Черкессии в адрес целого ряда фиктивных организаций из США, Литвы, Германии и других стран.

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Валютные операции маскировали под закупки текстильной продукции и станков. При этом участники преступной схемы заранее знали, что товар в Россию поступать не будет. В отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов возбуждены уголовные дела. Число подозреваемых участников группировки не уточняется. Расследование продолжается.

Ранее в Красноярском аэропорту пресекли нелегальный вывоз за рубеж 2 млн рублей. 58-летняя жительница Красноярского края для прохождения таможенного контроля перед вылетом на Пхукет выбрала «зеленый коридор», скрыв, что у нее есть средства, подлежащие таможенному декларированию.

В ручной клади у нее обнаружили 2,2 млн рублей. Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила 1,3 млн рублей. Женщину оштрафовали на 700 тысяч рублей, а остальные средства вернули.