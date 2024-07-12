Названы имена обвиняемых в шпионаже в Австралии россиян

Власти Австралии арестовали и обвинили в шпионаже в пользу России супругов российского происхождения, проживающих в Брисбене, - 40-летнюю Киру Королеву и ее 62-летнего мужа Игоря Королева. Об этом сообщает Brisbane Times.

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По данным газеты, пара переехала в Австралию десять лет назад, оба супруга имеют австралийское гражданство. В Австралии Королева поступила на службу в армии. Работа женщины была связана с информационными технологиями, она имела допуск к секретной информации, утверждает издание.

По версии австралийский властей, во время поездки в Россию Королева проинструктировала мужа, как войти в ее армейскую учетную запись из дома и прислать ей секретные данные «для кремлевской разведки». При этом в полиции заявили, что «шпионская операция» была пресечена и ущерба национальной безопасности нанесено не было.

Супруги должны были предстать перед судом Брисбена 12 июля. Королева на заседании не присутствовала, в суде был только ее муж. Каждый из них может получить до 15 лет тюрьмы, если их вина будет доказана.

На слушании было объявлено, что Королева обвиняется в предоставлении незаконного доступа к оборонным компьютерным системам, копировании и распространении информации, а также в поддержании связей со спецслужбами РФ в 2022-2024 годах.

В апреле в Германии задержали двух человек, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. В Берлине считают, что эти люди шпионили за базами США и планировали диверсии. Один из подозреваемых - человек с российским и немецким гражданством, 39-летний Дитер С. По версии прокуратуры Германии, он обследовал и фотографировал военные объекты США в стране. Второй задержанный - 37-летний Александр Й., также немецко-российского происхождения.