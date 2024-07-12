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Сына российской экс-судьи захотели приговорить к 20 годам за организацию расправ

Прокурор запросил 20 лет колонии строгого режима для сына бывшего заместителя генпрокурора и экс-судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат Николая. Об этом сообщает ТАСС.

Сыну российской экс-судьи запросили 20 лет колонии за организацию расправ
© globallookpress.com

По мнению стороны обвинения, вина осужденного полностью доказана. По версии следствия, Николай Кондрат организовал четыре расправы, три из них не довел до конца. Он также обвиняется в умышленном уничтожении имущества и похищении документов. Для его сообщника Григория Воскресенского прокурор запросил 11 лет лишения свободы.

Следователи считают, что Кондрат и Воскресенский организовали расправу над водителем сына бывшей судьи. Сторона обвинения полагает, что в 2020 году Кондрат планировал организовать еще три покушения, в том числе на судью Арбитражного суда Москвы Елену Махалкину. Это было связано с деятельностью его мамы. Однако преступления не были доведены до конца из-за его задержания в 2022 году.

В 2023 году его мать Елену Кондрат приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 77 миллионов 964 тысячи рублей по делу о взятке в 50 тысяч долларов.

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