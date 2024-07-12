В Непале после оползня пропали без вести не менее 65 человек

Не менее 65 человек пропали без вести после того, как оползень снес два пассажирских автобуса в реку в Непале. Об этом со ссылкой на полицию сообщила газета Kathmandu Post.

По данным полиции, в автобусе, следовавшем в Катманду, находились 24 человека, а в другом автобуса рейса Катманду-Гаур - 41 человек. 3 пассажира в момент удара стихии смогли выбраться из транспортного средства.

Авария произошла в ранние утренние часы в пятницу. На месте ЧП работают спасатели, однако их работу затрудняет сильный дождь.

Кроме того, часть трассы, ведущая к месту трагедии, заблокирована из-за схода оползней.