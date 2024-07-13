Мужчина задушил женщину на чердаке дома в центре Санкт-Петербурга

В пятницу, 12 июля, в правоохранительные органы поступила информация о найденном на чердаке одного из домов по Полтавской улице трупе 43-летней женщины с признаками асфиксии. Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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— О находке сообщил знакомый погибшей. Вечером того же дня оперативниками в доме по месту происшествия по подозрению в причастности к данному преступлению был задержан 47-летний ранее судимый житель Архангельской области, — написали в Telegram-канале ГУ МВД.



Подозреваемого доставили в отдел полиции. Материал передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

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