В Австралии арестовали супругов с паспортами РФ по обвинению в шпионаже

Полицейские в Австралии арестовали супружескую пару с паспортами России по обвинению в шпионаже. Об этом заявил комиссар федеральной полиции страны Рис Кершоу.

© fedpress.ru

«Супругам предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности», – сообщил Кершоу.



В России осудят украинца за шпионаж и призывы к терроризму и экстремизму

По данным телеканала АВС, полицейские арестовали 40-летнюю рядовую австралийской армии и ее 62-летнего мужа в их доме в Брисбене в штате Квинсленд.

Как заявили в полиции, во время отпуска женщина тайно посетила Россию. Во время поездки она якобы попросила мужа, оставшегося в Австралии, зайти в ее рабочий аккаунт и переслать некую информацию. Кершоу утверждает, что супруги собирались предоставить эту информацию российским властям.

Задержанные имели российские паспорта и находились в Австралии более 10 лет. Женщина получила местное гражданство в 2016 году, а ее супруг – в 2020 году. Глава полиции также заявил, что женщина «несколько лет» служила в армии в должности техника по информационным системам и имела допуск к секретной информации.

Напомним, ранее Финляндия и Германия обвинили Россию в использовании шпионов-мигрантов. Гражданам третьих стран РФ якобы помогает добраться до Европы.