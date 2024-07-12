Осужденный на 9,5 лет генерал-майор Росгвардии попросил отправить его на СВО

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий был осужден на 9,5 лет колонии строго режима с лишением звания по делу о коррупции. Он попросил направить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Адвокат фигуранта Олег Цуканов назвал приговор ошибочным и сообщил о намерении обжаловать решение Реутовского гарнизонного военного суда.

Еще до вынесения приговора Драгомирецкий и его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев подали ходатайства об участии в спецоперации. Они рассчитывают на положительное решение по этому вопросу, говорится в материале.

О том, что Драгомирецкий стал фигурантом дела, сообщалось 20 марта. Его заподозрили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По делу также проходит полковник, занимавший должность начальника окружной базы хранения материальных ресурсов.

21 марта стало известно, что Драгомирецкого задержали. Генерал выдал следователям часть полученных откатов. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взяток и превышении должностных полномочий.

Фигуранту предъявили обвинения в получении взяток на 28 миллионов рублей. Он частично признал свою вину.