Россиянка пошла кататься на сапборде и пропала без вести

Трое российских туристок пошли кататься на сапбордах в Туапсинском районе и были унесены в море. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации местного муниципального образования.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в четверг, 11 июля, в районе пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег. Спасатели выехали на место сразу после того, как получили сообщение от очевидцев.

Позже выяснилось, что одна из туристок смогла вернуться на берег самостоятельно. На поиски двух других отправились пять катеров, гидроциклы и более 40 человек. Спустя некоторое время они обнаружили вторую пропавшую без вести девушку. Ее доставили на берег, от медицинской помощи она отказалась.

Поиски третьей туристки, Дарьи Грушевской из Санкт-Петербурга, продолжаются. Решается вопрос о начале поисковых работ с воздуха.

В конце июня в Сочи 20-летнюю россиянку унесло в штормовое море на глазах друга. По словам сестры девушки, очевидцы «просто смотрели и снимали на телефон».