Осужденный за коррупцию экс-генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО

Реутовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадиму Драгомирецкому, приговорив его к 9 годам и 6 месяцам строгого режима с лишением звания генерал-майора, сообщает газета "Коммерсантъ". Суд признал Драгомирецкого виновным в получении взятки на сумму 19 млн рублей от компании, заключившей контракты на выполнение работ для ведомства. Бывший генерал подал ходатайство на участие в СВО, считая это возможностью для искупления своей вины. Суд принял версию военного следствия, согласно которой Драгомирецкий был организатором преступной группы. В эту группу в начале 2022 года входили его подчиненный из управления приемки подполковник Эльдар Гаджиев, командир в/ч 6898 (база хранения материальных ресурсов) полковник Мамука Кочиев, а также знакомый последнего пенсионер Арон Авнилов. Схема получения взяток В 2022 году на электронной площадке были размещены несколько госзаказов на выполнение строительно-монтажных работ. ООО "ДМН-Групп" выиграла тендер и заключила контракты на общую сумму 280 млн рублей. Из материалов дела следует, что полковник Кочиев договорился с исполнительным директором компании, чтобы та выплачивала военным "откаты" в размере 8-10% от каждого договора. С июня по декабрь 2022 года женщина передала военнослужащим через посредника в лице Авнилова 9 млн рублей. Кочиев передал 2,5 млн рублей генерал-майору, 1,5 млн рублей Гаджиеву, 1 млн рублей посреднику Авнилову, а остальное оставил себе. После обращения руководства фирмы в ФСБ последний согласился на оперативный эксперимент, в ходе которого запросил "откат" в размере 10 млн рублей. 4 марта 2023 года исполнительный директор передала Авнилову запрошенную сумму в ресторане торгового центра "Вертикаль" в Балашихе, однако из переданных денег лишь 100 тыс. рублей были настоящими, а остальные фальшивыми. После заключения досудебного соглашения о сотрудничестве Кочиев дал показания, в результате чего был арестован генерал Драгомирецкий. В октябре 2023 года Реутовский гарнизонный военный суд осудил Кочиева на шесть лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Аргументы защиты В ходе судебного процесса, который начался в октябре 2023 года, Драгомирецкий и Авнилов частично признали вину. Гаджиев отрицал все обвинения. Драгомирецкий утверждал, что не получал никаких "откатов" и не знал о подобных требованиях Кочиева к подрядчикам. При этом он признал, что получил 2,25 млн рублей от подчиненного как подарок за "покровительство". Деньги, как утверждает сам экс-генерал, он обнаружил на своем рабочем месте и планировал вернуть их полковнику Кочиеву, но "не успел", так как тот уехал на праздники и позже был задержан. Драгомирецкий признал свою вину по этой части дела, сообщив следствию о получении денег. Однако суд не согласился с объяснениями генерала и других подсудимых. Арон Авнилов, находившийся под домашним арестом, был арестован в зале суда и приговорен к трем годам тюремного заключения, Гаджиеву назначено девять лет, а Драгомирецкому - девять лет и шесть месяцев. Все трое также были оштрафованы на 19 млн рублей. Адвокаты осужденных собираются обжаловать приговор. Олег Цуканов, адвокат Драгомирецкого, назвал приговор "ошибочным", а версию следствия "неподтвержденной". По его мнению, обвинение не смогло доказать организованность группы, в которой его клиенту приписывалась руководящая роль. Цуканов подчеркнул, что некоторые члены группы даже не знали друг друга, и указал на ошибки в определении суммы взятки в 19 млн рублей, основанной на показаниях Кочиева. По его словам, эти показания были запутаны и направлены на оправдание себя перед судом. Адвокат подчеркнул, что Драгомирецкий и Гаджиев являются боевыми офицерами и еще до вынесения приговора подали ходатайства на имя следователя для участия в СВО.