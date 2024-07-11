Сбежавший медведь убил женщину под Петербургом

Сбежавший из клетки медведь убил женщину в СНТ «Гипроникель» под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Согласно информации источника, медведь жил в клетке на участке. В какой-то момент животное вырвалось и убило хозяйку. После этого медведь продолжил бродить по участку — на место выехали следователи ГСУ СК по району.

В результате животное было ликвидировано. Кроме того, в сети появился видеоролик с места событий, снятый местными жителями. На нем можно услышать несколько выстрелов — как предполагает оператор, это выстрелы сотрудников полиции по медведю.

Ранее медведь растерзал 19-летнюю девушку на туристическом маршруте в Румынии.