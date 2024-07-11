Мосгорсуд оставил в силе приговор Олегу Орлову

Мосгорсуд оставил в силе приговор сооснователю «Мемориала» Олегу Орлову по делу о дискредитации армии. 71-летний правозащитник приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. Защита настаивала на невиновности Орлова и что дело содержит множество процессуальных ошибок, с чем категорически не согласился гособвинитель. Суд встал на его сторону. Орлов участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО-2 Сызрани, пишет «Коммерсантъ».

Поводом для уголовного преследования стала публикация в соцсетях с критикой боевых действий на Украине. До этого Орлова дважды штрафовали по административной статье о дискредитации армии. С учетом двух предыдущих административных протоколов это стало основанием для возбуждения дела по ст. 280.3 УК РФ (о повторной дискредитации армии). В октябре 2023 года Головинский суд назначил правозащитнику штраф в размере 150 тыс. руб. Однако приговор не устроил гособвинителя. В итоге в феврале этого года Орлова приговорили к реальному сроку.

Минюст признал Олега Орлова и «Мемориал» иноагентами, «Мемориал» был ликвидирован по решению суда.