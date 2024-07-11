Обратившегося за помощью к киллеру задержали в Подмосковье

Полиция Московской области задержала подозреваемого по делу об организации заказного убийства. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Согласно версии следствия, мужчина обратился к услугам киллера, поскольку хотел избавиться от своего знакомого. Жизнь недоброжелателя он оценил в 1,3 миллиона рублей. Об организации преступления узнали сотрудники полиции — они инсценировали убийство, после чего показали злоумышленнику поддельные доказательства и договорились о передачи денег. В итоге мужчина был задержан.

«Для подтверждения выполнения заказа было инсценировано убийство, сделаны постановочные фотографии, которые предоставлены заказчику. Полицейскими при силовой поддержке представителей Росгвардии подозреваемый был задержан на стоянке у супермаркета в городе Апрелевке после передачи денег за якобы совершенное преступление», — рассказала Ирина Волк.



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