Гладков: ВСУ ударили по детской площадке в Шебекино

Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили взрывное устройство на детскую площадку в Шебекине в Белгородской области, в результате чего ранены пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что в результате двух обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в городе ранены 12 человек.