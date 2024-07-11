Гладков: ВСУ ударили по детской площадке в Шебекино

Вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили взрывное устройство на детскую площадку в Шебекине в Белгородской области, в результате чего ранены пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что в результате двух обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в городе ранены 12 человек.
"В городе Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу. Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их сейчас в детскую областную клиническую больницу", - написал губернатор, добавив, что одному из детей восемь лет.