В МИД обнаружили след зарубежных заказчиков теракта в «Крокусе»

Финансовый след теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» ведет к зарубежным заказчикам. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в статье для журнала «Финансовая безопасность».

«Расследование еще продолжается, но уже сейчас очевидно, что финансовый след ведет к зарубежным заказчикам и организаторам этого страшного преступления», — заявил дипломат.



Рябков добавил, что проблему международного терроризма, у которого нет границ, можно решить исключительно совместными усилиями всего мирового сообщества.

Также дипломат выразил сожаление, что «коллективный Запад» не только полностью утратил культуру политического диалога, но также отказывается поддерживать взаимодействие как в правоохранительной, так и в контртеррористической сферах.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Затем в здании разгорелся пожар.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что установлена причастность украинской военной разведки к теракту в «Крокусе».

Ранее Crocus Group заявила о планах восстановить «Крокус Сити Холл».