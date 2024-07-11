Фигурант по делу генерала Попова признал свою вину

Второй фигурант уголовного дела против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова бизнесмен Моисеев С. В. признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Фигурант по делу генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину», — заявили правоохранители.



Информацию передает ТАСС. Уточняется, что на данный момент фигурант сотрудничает со следствием.

Генерал Попов обратился к СК РФ с просьбой

Ранее Моисеева обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. Также апелляционная жалоба на него в суд не поступала. Арестованный по обвинению в мошенничестве на особо крупную сумму генерал Попов не стал обжаловать решение суда о заключении под стражу. Моисеев, Иван Попов и Олег Цоков действовали в составе организованной группы и похитили более 1 700 тонн металлопроката, который предназначался для оборудования инженерных оборонительных сооружений.