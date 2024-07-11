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На юго-западе Москвы детсад закрыли на 30 дней из-за сальмонеллёза

Детский сад Prokids на юго-западе Москвы закрыли на 30 суток из-за случаев заболевания детей сальмонеллёзом.

В Москве детсад закрыли на 30 дней из-за сальмонеллеза
© РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы.

«Вынесено постановление об административном приостановлении деятельности детского сада Prokids на 30 суток», — говорится в сообщении.

Ранее региональное отделение Роспотребнадзора заявило, что возбудитель сальмонеллёза выявлен у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозёрске.

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Роспотребнадзор