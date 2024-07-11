В Москве детсад закрыли на 30 дней из-за сальмонеллеза

Детский сад Prokids на юго-западе Москвы закрыли на 30 суток из-за случаев заболевания детей сальмонеллёзом.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора Москвы.

«Вынесено постановление об административном приостановлении деятельности детского сада Prokids на 30 суток», — говорится в сообщении.



Ранее региональное отделение Роспотребнадзора заявило, что возбудитель сальмонеллёза выявлен у 75 отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозёрске.