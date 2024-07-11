Генерал Попов обратился к СК РФ с просьбой

Обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов потребовал возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского.

Как сообщил защитник Попова Сергей Буйновский, Попов просит Следственный комитет России возбудить дело против Аграновского, поскольку он комментирует дело генерала, не имея на это права, передает ТАСС.

Следователи попросили суд перевести генерала Попова под домашний арест

Комментарии Аграновского наносят вред и ущерб правам и интересам генерала, заявил Буйновский. В частности, ранее Аграновский выразил журналистам мнение, что вскрытие канала утечки секретных данных на Украину может стать смягчающим фактором по делу генерала.

«Рассуждая в СМИ о смягчении наказания Попову, он вводит в заблуждение людей и общество, поскольку мой подзащитный вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре», – указал Буйновский.



Ранее генералу Попову добавили к обвинению статью о служебном подлоге.