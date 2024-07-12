76-летняя москвичка погибла в пожаре после поломки вентилятора

Сломавшийся вентилятор стал причиной пожара в столице, в результате которого погиб человек, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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По данным издания, несчастный случай произошел в квартире на улице Скульптора Мухиной в Ново-Переделкино. 76-летняя пенсионерка направила вентилятор на кровать и легла отдохнуть. В какой-то момент прибор сломался и вспыхнул.

Вместе с женщиной дома находился ее 87-летний супруг. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли мужчину, он сейчас находится в больнице. После того, как пожар был потушен, в квартире нашли тело женщины. Очаг пожара располагался на месте настольного вентилятора и кровати.

По факту произошедшего прокуратура Москвы проводит проверку.

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