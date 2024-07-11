В поликлинике в центре Москвы рухнул лифт

В здании поликлиники, расположенной в центре Москвы, рухнул лифт. Погиб один человек, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в четверг, 11 июля, в многоэтажном здании поликлиники на улице Заморенова. Лифт упал с 15-го этажа.

Здание медицинского учреждения находится на реконструкции. По предварительным данным, погиб один из рабочих, задействованных в ремонте. Его напарник пострадал, но остался жив.

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Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы упал внешний лифт. Пострадал рабочий, который трудился на уровне третьего этажа. Медики оказали ему первую помощь и госпитализировали в клинику.