В Рослесхозе назвали предварительную причину пожара в Судаке

Непотушенный костер, по предварительным данным, мог стать причиной пожара в Судакском лесничестве в Крыму. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рослесхоза.

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"По данным департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО, наиболее вероятная причина лесного пожара - человеческий фактор, а именно непотушенный костер, который в условиях жаркой погоды и отсутствия осадков перешел на лесную подстилку", - говорится в сообщении.



Уточняется, что угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет. Как отметил начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский, лесопожарная обстановка в Крыму стабильная.

Возгорание лесной подстилки произошло в селе Ворон городского округа Судак в первой половине дня в четверг, огонь распространился на площади 15 га. Сейчас возгорание ликвидировано. К тушению были привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России. Тушение осложняли ветер и жаркая погода.