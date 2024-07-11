Появились подробности инцидента с туристами на Байконуре

Силовики задержали трех европейских туристов, пытавшихся проникнуть на Байконур. После разбирательства им предписали покинуть территорию комплекса. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 9 июля, но информация в СМИ о нем попала только сегодня. В комплекс пытались проникнуть 25-летний Н. В. Мартин, 29-летний С. Н. Оомс (оба — граждане Нидерландов), а также 26-летний Л. Д. Холден (Бельгия).

Иностранцы пробрались к монтажно-заправочному комплексу Байконура, после чего были замечены и задержаны полицейскими, которые патрулировали территорию космодрома.

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26-й гарнизонный военный суд, которому подсуден космодром, назначил административное наказание трем гражданам европейских стран и «предписал [после отбытия наказания] покинуть территорию комплекса».

Журналисты уточнили, что речь идет об административном аресте на пять суток за проникновение на охраняемый объект (ст. 506 КоАП Казахстана).

Ранее сообщалось, что на территорию космодрома пытались проникнуть двое граждан Франции. Один из них скончался от обезвоживания — напарник не смог помочь товарищу.