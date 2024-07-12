Проходивший по делу о взятках в Минобороны бизнесмен умер в СИЗО

52-летний российский бизнесмен, проходивший по делу о взятках должностным лицам Минобороны скончался в московском СИЗО-4. Об этом в пятницу, 12 июля, в своем Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

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По ее словам, официальной причиной стала остановка сердца. ЧП произошло в карцере пятого корпуса в понедельник, однако информация о случившемся поступила только в пятницу, 12 июля. Отмечается, что официально ФСИН так и не подтвердили случившееся.

«Карцеры в СИЗО-4 — самые плохие. И практика помещения туда людей иногда по странным основаниям — плохая. Это говорю из опыта проверок СИЗО-4», — заявила член Совета по правам человека.



Позже в своем публикации в Игоре Котельникове – бизнесмене, обвинявшемся в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны.