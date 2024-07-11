Прокурор запросил исправработы за гибель экс-главреда "Газеты.Ru"

Гособвинитель по делу о гибели экс-главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» и бывшего главного редактора «Газеты.Ru» Светланы Бабаевой предложил суду назначить обвиняемому инструктору Игорю Малеву 1 год и 9 месяцев исправительных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель обвинения считает, что смягчающим обстоятельством подсудимого стало признание в совершенном преступлении и наличие на воспитании несовершеннолетнего ребенка. Ожидается, что суд огласит приговор 12 июля.

Игорь Малев признал свою вину во время судебного заседания 15 мая.

Как считает следствие, 28 февраля 2022 года на тренировке по тактической медицине на военном полигоне Малев, нарушив технику безопасности, выстрелил в грунт, после чего пуля раскололась и отлетела в шею и голову Бабаевой, от чего та скончалась.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, обучалась на юридическом факультете МГУ. Работала в отделе экономики «Московских новостей», в отделе политики газеты «Известия». С 2008 занимала пост шеф-редактора корреспондентского пункта РИА Новости в Соединенных Штатах, с 2012-го была замруководителя объединенной редакции «Московские новости».

В 2013—2016 годах Бабаева была главным редактором «Газеты.Ru», после чего перешла на работу в МИА «Россия сегодня».