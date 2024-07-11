Политику Гозману* вынесли приговор

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков об армии. RT на русском

Основанием для возбуждения уголовного дела стало размещение политиком в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Telegram-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. ТАСС

В июле 2022 года МВД России объявило Гозмана в розыск. Тогда же его задержали, а затем суд арестовал политика на 15 суток за неуведомление о двойном гражданстве. В сентябре 2022 года политик уехал из России. Lenta.ru