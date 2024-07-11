МЧС сообщило о сильном лесном пожаре в Энергодаре

Возле Энергодара начался крупный лесной пожар из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

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По словам чиновника, на борьбу с огнем брошены все силы городских оперативных служб. Жителей призывают закрывать окна в домах и забрать машины со стоянки вблизи магазина «Кураж».

По данным МЧС, площадь пожара сейчас снизилась с 50 до 10 га. С 10-го июля к борьбе с огнем были привлечены 17 единиц техники и 67 человек личного состава. Сейчас на месте продолжает работать 21 сотрудник МЧС России и четыре единицы техники.

До этого в Новой Каховке из-за минометного обстрела ВСУ начался сильный пожар на лесопилке.

Одновременно в городе Алешки украинские военные нанесли удар по жилому сектору. В результате пострадал один мужчина, его с множественными осколочными ранениями доставили в больницу.