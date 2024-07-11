СК объяснил просьбу отпустить из СИЗО фигуранта дела Паршина

Следственный комитет РФ мотивировал завершением следственных действий просьбу смягчить меру пресечения бывшему гендиректору ООО "Бюджетные и финансовые технологии" (БФТ) Александру Моносову, обвиняемому в даче взятки в 3,75 млн рублей бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину. Это следует из материалов Басманного суда Москвы.

СК 1 июля обратился в суд с просьбой смягчить меру пресечения Моносову и попросил отпустить его из СИЗО под запрет определенных действий сроком до 12 июля. 4 июля суд эту просьбу отклонил и оставил бизнесмена в СИЗО. Срок ареста истекает 12 июля. Следственный комитет с ходатайством о его продлении не вышел, и 12 июля Моносова обязаны отпустить из следственного изолятора.

"В ходатайстве об изменении меры пресечения в качестве основания указан тот факт, что в настоящее время сбор доказательств окончен, обвиняемый и его защитники ознакамливаются с материалами дела. Основания, которые учитывались при избрании и продлении Моносову А. Н. меры пресечения в виде заключения под стражей, изменились, дальнейшее осуществление уголовного судопроизводства может быть обеспечено посредством применения в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в материалах.



До этого при продлении срока ареста до 12 июля следствие указывало, что находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от предварительного следствия и суда, оказать воздействие на участников процесса либо иным путем помешать следствию. Суд отказался смягчать меру пресечения Моносову, так как не нашел для этого оснований.

"Основания, по которым была избрана и продлена мера пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время не отпали и не изменились. Моносов А. Н., помимо гражданства РФ, имеет паспорт гражданина Израиля, имеет объекты недвижимости в странах Евросоюза, а также банковские счета в иностранных финансовых организациях", - отмечается в документе.



Суд указал, что Моносов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено от 8 до 15 лет колонии. В связи с этим изменение меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую может повлечь риски.

"При этом на вопрос судьи, по каким основаниям <...> данное ходатайство заявлено только в отношении обвиняемого Моносова А. Н., следователь мотивированно пояснить не смог", - говорится в материалах суда.



Паршина и Моносова задержали с поличным 12 июля 2023 года в ресторане в центре Москвы во время передачи бизнесменом чиновнику 3,75 млн рублей. Тогда Басманный суд по ходатайству следствия отправил их под домашний арест. Но это решение оспорила Генпрокуратура, после чего суд заключил обоих под стражу. Следствие считает, что взятка Паршину предназначалась за выделение гранта фирме Моносова, которая специализировалась на разработке IT-решений. Никто из них вину не признал. Срок ареста Паршину продлен до 17 октября.