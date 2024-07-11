Задержан бывший первый замруководителя Фонда содействия ЖКХ

Правоохранительные органы задержали бывшего первого замруководителя Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Владимира Талалыкина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Отмечается, что он задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ему грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Талалыкин работал с 2007 года в фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства с 2007 года.

До этого сообщалось, что Замоскворецкий районный суд вынес приговоры фигурантам дела о хищениях в Московском конструкторском бюро «Компас». Согласно обвинению, речь шла о контрактах на поставки запчастей и комплектующих для нужд армий Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии «Рособоронэкспорта». Общая сумма ущерба оценивалась в 1,4 млрд руб. Фигуранты дела причастность к махинациям отрицали.