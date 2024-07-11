Мигранты изнасиловали двух девушек в хостеле и снимали это на видео

В Москве задержали двоих иностранцев, подозреваемых в изнасиловании двух девушек в квартире на северо-востоке города, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Судя по опубликованным СК кадрам, надругательство произошло в квартире, переделанной под хостел.

В ночь с 8 на 9 июля 2024 года двое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Мира в городе Москве, убедившись, что две малознакомые им девушки спят и находятся в беспомощном состоянии, совершили в отношении них изнасилование, — сообщили в СКР.



При этом один из подозреваемых снимал на видео изнасилование. Известно, что мужчины приехали в Москву из Киргизии. Сейчас следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга 17-летняя девушка была госпитализирована с признаками ОРВИ, а также гастроэнтеритом, лакунарной ангиной. Медикам девочка рассказала, что была изнасилована в парадной дома в ночь с 29 на 30 июня.