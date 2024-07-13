В Ставрополе загорелись дачные дома

Пожар охватил 10 дачных домов в Ставрополе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, есть угроза распространения огня.
"В городе Ставрополе в СНТ "Ветерок" происходит горение 10 дачных домов на улицах Дружбы и Партизанской. Существует угроза распространения огня. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода", - сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что на месте происшествия создан штаб пожаротушения.
"Работают более 30 человек и 9 единиц техники. Предварительно пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.