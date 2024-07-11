В Подмосковье 25-летняя женщина лишилась скальпа

Медики Подмосковья спасли женщину, которой оторвали половину кожи черепа. Об этом сообщает минздрав региона в официальном Telegram-канале.

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Россиянку доставили в Пушкинскую больницу с оторванным скальпом, при каких обстоятельствах она получила такую серьезную травму, не сообщается.

На обработку, подготовку поверхности и восстановление покрова команде врачей понадобилось несколько часов.

«Сначала медики пришили лоскут на место, а затем скрупулезно делали все возможное, чтобы он прижился», – поделились в ведомстве.



На данный момент пациентка находится на амбулаторном лечении.

Как сообщает mk.ru, специалисты сразу же приступили к работе, так как ткани уже подверглись изменениям и вскоре мог бы начаться сепсис.

При этом часть скальпа, которую сняли с пациентки, также привезли в больницу, но из-за времени, потерянного при транспортировке, лоскут также получил необратимые изменения и при заживлении могли возникнуть трудности.

«Кожный лоскут прижился, и это уже чудо», – поделился заведующий травматологическим отделением Артюн Туфанян.



Он также добавил, что были повреждены сосуды, пациентка потеряла до полулитра крови. Несмотря на это, специалистам удалось спасти пациентку.