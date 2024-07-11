Названа причина пожара в многоэтажке в Подольске

Кондиционер стал причиной возгорания в многоэтажке подмосковного Подольска, сообщили ТАСС в оперативных службах. В настоящий момент специалисты устанавливают, что именно — неисправность или замыкание устройства — привело к пожару.

По предварительным данным, причиной пожара стал кондиционер, в настоящее время точно устанавливается то ли неисправность, то ли замыкание, — сказал собеседник агентства.



В областной прокуратуре агентству рассказали, что жителей дома эвакуировали. Установление обстоятельств ЧП находится на контроле надзорного ведомства.

Соблюдение прав жителей многоквартирного дома, установление причин возгорания, а также законности возведения надстройки на последнем этаже дома находятся на контроле в Подольской городской прокуратуре, — отметили в ведомстве.



О пожаре в Подольске стало известно 11 июля. В региональном управлении МЧС рассказали, что выход дыма наблюдался с мансардного этажа. По предварительной информации, никто не пострадал, жильцы успели вовремя эвакуироваться.

Ранее в подмосковных Химках загорелся цех по производству керамических плит. Возгорание возникло на крыше здания в микрорайоне Сходня на улице Некрасова. Вскоре его площадь возросла. На 80 «квадратах» обрушилась кровля. Сообщалось, что внутри здания находились 30 газовых баллонов, из них 10 вынесли пожарные МЧС России. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади три тысячи квадратных метров.