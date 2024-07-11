Суд вынес приговор убийцам экс-совладелицы Москворецкого рынка

Московский городской суд вынес приговор Эдуарду Гарееву и Тиграну Варданяну, исполнившим заказное убийство экс-совладелицы Москворецкого рынка. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, убийство произошло в 2012 году. После смерти столичного предпринимателя его доля на Москворецком рынке перешла супруге. Тогда Гареев и решил убить женщину, чтобы завладеть бизнесом. В качестве соучастников он привлек еще нескольких человек, в том числе Варданяна, пообещав им 100 тысяч долларов вознаграждения.

Долгое время преступники следили за предпринимательницей, изучали ее личную жизнь и доходы. Затем Гареев обратился к близкому знакомому жертвы, попросив организовать с ней личную встречу. Мужчина, не зная о преступлении, согласился помочь Гарееву.

1 марта Гареев встретился с предпринимательницей в ресторане на Варшавском шоссе. Когда женщина вышла из ресторана, Варданян выстрелил в нее три раза. Одна из пуль попала женщине в голову. Затем преступник дважды выстрелил в охранника предпринимательницы и скрылся. Потерпевшая скончалась на месте, ее телохранитель умер больнице.

Гиреева приговорили к ... годам лишения свободы, Варданяна — к ... годам колонии. Уголовное дело в отношении еще одного их соучастника прекратили из-за его смерти. Гиреев и Варданян отправятся в колонию строгого режима. Кроме того, преступники выплатят родственникам погибших ... миллионов рублей.

Кроме того, в июне следователи раскрыли убийство мужчины в районе Филевский Парк, совершенное в 2003 году. Выяснилось, что москвича зарезал его пьяный знакомый.