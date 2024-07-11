Суд рассмотрит перевод Попова под домашний арест

235-й гарнизонный военный суд получил ходатайство следствия о смягчении с ареста на домашний арест меры пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, находящемуся в столичном СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Как уточнил ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский, заседание назначено на 15 июля.

"СК просит изменить меру пресечения для моего подзащитного на не связанную с лишением свободы. Суд рассмотрит ходатайство следствия о переводе Ивана Попова под домашний арест в понедельник в 14:00 мск", - сказал собеседник агентства.



По данным следствия, экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно был удостоен звания героя РФ. Его дело прекращено посмертно. Моисеев, как и Попов, содержатся в СИЗО.