Популярного блогера избили в Москве

Блогера-пранкера Subo избили у московского рынка «Горбушка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Кадр из видео на YouTube-канале POPCAKE

Согласно информации источника, к драке привел очередной пранк Subo. Изначально блогер планировал устроить постановочную драку, однако в какой-то момент к потасовке присоединился неизвестный прохожий. Мужчине удалось прорваться через знакомых блогера, после чего он несколько раз сильно ударил Subo.

В какой-то момент мужчине все же объяснили, что он вмешался в постановочную драку. Услышав это, прохожий что-то гневно прокричал на армянском, после чего скрылся.

Ранее трое мужчин избили и ограбили москвича в Останкинском районе.