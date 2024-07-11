Пенсионера из Сестрорецка обвинили в надругательстве над 10-летней внучкой

В Сестрорецке 10-летняя девочка обвинила своего 62-летнего дедушку в физическом и сексуальном насилии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По данным источника, пострадавшая попала в больницу после очередного акта агрессии со стороны своего пожилого родственника. Мать привела избитую дочь к медикам и заявила, что во всем виноват дедушка жертвы, который накануне вновь ее сильно избил. У школьницы диагностировали ушиб головы, рану плеча и многочисленные гематомы на ногах.

Свои показания мать и дочь подтвердили и в разговоре с правоохранителями. Оказалось, что пенсионер тушил сигарету об руку девочки, регулярно избивал и в течение года развращал, оставаясь с ней наедине, например, в ванной комнате.

Подозреваемого уже задержали, возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера.