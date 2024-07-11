Силовики задержали соучастника главреда «Конкретно.ру» по делу о вымогательствах

Главного редактора издания «Конкретно.ру» Кирилла Метелева подозревают в вымогательстве 10 тысяч долларов у бывшего кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой. Об этом в среду, 11 июля, сообщили в пресс-службе УФСБ по городу.

© Вечерняя Москва

В среду, 10 июля, задержали соучастника Метелева. В ведомстве утверждают, что вместе они организовали кампанию в средствах массовой информации по дискредитации Михайловой, за прекращение которой требовали с нее 10 тысяч долларов.

— Проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к данной противоправной деятельности, а также на расширение и закрепление доказательной базы, — приводит заявление пресс-службы «Коммерсантъ».



Несколькими днями ранее Никулинский районный суд вынес приговор бывшему полицейскому Владимиру Ольшанскому, похитившему столичного бизнесмена. По данным следствия, он вместе с несколькими соучастниками похитил столичного бизнесмена и его водителя. Потерпевших не отпускали до тех пор, пока предприниматель не передал Ольшанскому расписку о передаче денег.

Другой случай произошел в июне. Следователи задержали пятерых подозреваемых в покушении на убийство директора столичного рынка в районе Отрадное. Предварительно, злоумышленники подстроили ДТП, чтобы убить предпринимателя.