Экс-главе Вологды предъявили новые обвинения

Следствие выявило новые эпизоды преступной деятельности бывшего главы Вологды, экс-депутата Госдумы и экс-депутата Вологодского заксобрания Евгения Шулепова, который обвинялся в превышении должностных полномочий и получении взятки. Ему предъявлены новые обвинения - в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.

"Помимо преступлений, в которых обвиняется фигурант, о которых сообщалось ранее (ч. 2 ст. 286, ч. 5 ст. 290 УК РФ), следствием выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности, в связи с чем возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.



Ранее следственное управление сообщало, что Шулепов в период 2008-2016 годов реализовывал программы переселения граждан из аварийного жилья с нарушением их прав. С ведома главы города муниципальные контракты со строительными организациями заключались по завышенной стоимости, решения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу не принимались. Помимо этого, фигуранту инкриминируется получение взятки в 450 тыс. рублей от руководителя строительной организации в 2015-2016 годах.

В ходе расследования установлено, что Шулепов причастен к приватизации и последующей продаже, а также использованию в личных целях муниципального имущества в центре города, в том числе объектов культурного наследия общей стоимостью порядка 100 млн рублей. По версии следствия, данная незаконная деятельность повлекла причинение имущественного вреда муниципалитету. Проведены многочисленные обыски и осмотры, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования. Проводятся судебные экспертизы. На принадлежащие Шулепову здания, земельные участки в Вологодской области и за ее пределами, автомобиль и деньги наложен арест на общую сумму порядка 80 млн рублей. Следствие ходатайствует перед Вологодским городским судом о продлении обвиняемому срока содержания под стражей.

Шулепов ранее предъявленные обвинения опровергал. В начале июня он через адвокатов сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что принял решение выйти из партии "Единая Россия" и снять с себя полномочия депутата областного парламента. Также через адвокатов он сообщал, что готов идти добровольцем на специальную военную операцию, когда такая возможность ему будет предоставлена.