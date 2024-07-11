Пожар произошел в многоэтажке в Подольске

Днем в четверг, 11 июля, в Подольске загорелся мансардный этаж жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, пожар произошел в девятиэтажке на улице Веллинга. Неназванный источник «112» заявил, что огонь распространился на площади в 500 квадратных метров. По информации «Осторожно, Москва», огонь охватил уже всю крышу дома.

О пострадавших не сообщается. Жильцов эвакуировали.

Ранее в результате пожара в подмосковном городе Одинцово сгорели два частных дома и получил повреждения расположенный рядом ТЦ. Площадь пожара составляла 1600 квадратных метров.