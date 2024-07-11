МВД объявило в розыск педагога и писателя Вадима Зицера

Российская полиция объявила в розыск основателя школы «Апельсин» Вадима Зицера. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации агенства, данные о Зицере, известном педагоге и писателе, появились в базе МВД. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что против Зицера возбудили уголовное дело о фейках о российской армии. Петербургский суд 10 июля вынес решение о его заочном аресте Известно,что Зицер живет за пределами России.

Ранее МВД России объявило в розыск актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* (включена Минюстом в реестр иноагентов и внесена в реестр террористов/экстремистов в РФ). В базе МВД уточнялось, что она объявлена в розыск по уголовной статье. Суд в Москве заочно арестовал ее по делу об оправдании терроризма.

*включена Минюстом РФ в реестр иноагентов и внесена в перечень экстремистов/террористов в России.